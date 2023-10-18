В Сосногорском районе водитель иномарки вылетел в кювет и сломал челюсть
- 13:20 18 октября
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- Елизавета Петрова
Фото УГИБДД МВД по Коми
В Сосногорском районе водитель иномарки вылетел в кювет, получил множество травм. Об этом сообщает БНК.
17 октября в семь часов вечера 36-летний мужчина ехал по автодороге в сторону Нижнего Одеса. Водитель находился за рулем Renault Logan. Из-за того, что мужчина не справился с управлением, машина вылетела в кювет.
В итоге водитель получил множество травм, в том числе - перелом нижней челюсти. Мужчину доставили в больницу. Известно, что водитель имеет права 3 года.
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