Первый открытый по франшизе в рамках теста "Фермерский островок" появился в Сыктывкаре
- 12:00 18 октября
- 0+
- Елизавета Петрова
КМСП и сельхозпроизводители тестируют франшизу "Фермерский островок". Об этом сообщают РИА Новости.
В тесте франшизы примут участие около 30 торговых объектов. Первый открытый по франшизе в рамках теста "островок" появился в Сыктывкаре. Оператором торговых объектов проекта стало ООО "Аква плюс".
Генеральный директор ООО "Аква плюс" отметил, что в течение восемнадцати лет компания занимается доставкой воды в Коми, которой пользуются жители нашей республики. Сейчас представители компании еще хотят обеспечить жителей Сыктывкара продуктами, которые являются местными и экологически чистыми.
Ранее мы писали о том, что в октябре в столице Коми планировали открыть второй "Фермерский островок". В первой подобной торговой точке торговали молоком, мясом, медом, перепелиными яйцами.
...