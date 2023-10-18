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Первый открытый по франшизе в рамках теста "Фермерский островок" появился в Сыктывкаре

Первый открытый по франшизе в рамках теста "Фермерский островок" появился в СыктывкареФото: Pixabay

КМСП и сельхозпроизводители тестируют франшизу "Фермерский островок". Об этом сообщают РИА Новости.

В тесте франшизы примут участие около 30 торговых объектов. Первый открытый по франшизе в рамках теста "островок" появился в Сыктывкаре. Оператором торговых объектов проекта стало ООО "Аква плюс".

Генеральный директор ООО "Аква плюс" отметил, что в течение восемнадцати лет компания занимается доставкой воды в Коми, которой пользуются жители нашей республики. Сейчас представители компании еще хотят обеспечить жителей Сыктывкара продуктами, которые являются местными и экологически чистыми. 

Ранее мы писали о том, что в октябре в столице Коми планировали открыть второй "Фермерский островок". В первой подобной торговой точке торговали молоком, мясом, медом, перепелиными яйцами.

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