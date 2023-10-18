Первый открытый по франшизе в рамках теста "Фермерский островок" появился в Сыктывкаре

КМСП и сельхозпроизводители тестируют франшизу "Фермерский островок". Об этом сообщают РИА Новости. В тесте франшизы примут участие около 30 торговых объектов. Первый открытый по франшизе в рамках теста "островок" появился в Сыктывкаре. Оператором торговых объектов проекта стало ООО "Аква плюс".

Генеральный директор ООО "Аква плюс" отметил, что в течение восемнадцати лет компания занимается доставкой воды в Коми, которой пользуются жители нашей республики. Сейчас представители компании еще хотят обеспечить жителей Сыктывкара продуктами, которые являются местными и экологически чистыми.