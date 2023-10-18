Житель Коми нашел возле дома снаряд от гранатомета

В дежурную часть Управления Росгвардии по Республике Коми поступило сообщение от регионального МВД о взрывоопасном предмете, требующем идентификации. В ответ на вызов, сотрудники группы разминирования ОМОН "Зырянин" были направлены на место происшествия.

Житель поселка Ярега сообщил правоохранителям, что во время уборки у себя на придомовой территории обнаружил предмет, похожий на выстрел к подствольному гранатомету. После прибытия инженеров ОМОН "Зырянин" на место происшествия они провели работу по идентификации предмета и установили, что это был учебный 40-мм инертный выстрел ВОГ-25.