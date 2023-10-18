Житель Коми нашел возле дома снаряд от гранатомета
- 10:50 18 октября
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- Служба новостей
Фото Росгвардии Коми
В дежурную часть Управления Росгвардии по Республике Коми поступило сообщение от регионального МВД о взрывоопасном предмете, требующем идентификации. В ответ на вызов, сотрудники группы разминирования ОМОН "Зырянин" были направлены на место происшествия.
Житель поселка Ярега сообщил правоохранителям, что во время уборки у себя на придомовой территории обнаружил предмет, похожий на выстрел к подствольному гранатомету. После прибытия инженеров ОМОН "Зырянин" на место происшествия они провели работу по идентификации предмета и установили, что это был учебный 40-мм инертный выстрел ВОГ-25.
Найденный предмет передали следственно-оперативной группе для проведения дальнейшего расследования и выяснения обстоятельств.
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