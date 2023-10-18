Дождь с мокрым снегом и до +3 градусов ожидается в Сыктывкаре 18 октября

В Сыктывкаре 18 октября небо будет затянуто тучами. Польет дождь, временами он будет со снегом. И днем, и ночью столбики термометров будут показывать +1...+3°С.

В Коми метеорологи прогнозируют облачную погоду, осадки в виде дождя и снега. В утренние и ночные часы республику накроет туман. Температура будет варьироваться от 0 до +5°С.