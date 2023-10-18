Дождь с мокрым снегом и до +3 градусов ожидается в Сыктывкаре 18 октября
- 08:50 18 октября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре 18 октября небо будет затянуто тучами. Польет дождь, временами он будет со снегом. И днем, и ночью столбики термометров будут показывать +1...+3°С.
В Коми метеорологи прогнозируют облачную погоду, осадки в виде дождя и снега. В утренние и ночные часы республику накроет туман. Температура будет варьироваться от 0 до +5°С.
19 и 20 октября в Коми ожидается мокрый снег. Днем и ночью температура будет -1...+4°С.
Ранее мы писали о том, что на семь районов Коми обрушился шторм с мощным ветром. Он начал буйствовать вечером 20 сентября.
Также мы писали о том, что 17 октября метеорологи прогнозировали холодный ветер с дождем.
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