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Дождь с мокрым снегом и до +3 градусов ожидается в Сыктывкаре 18 октября

Дождь с мокрым снегом и до +3 градусов ожидается в Сыктывкаре 18 октябряФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре 18 октября небо будет затянуто тучами. Польет дождь, временами он будет со снегом. И днем, и ночью столбики термометров будут показывать +1...+3°С. 

В Коми метеорологи прогнозируют облачную погоду, осадки в виде дождя и снега. В утренние и ночные часы республику накроет туман. Температура будет варьироваться от 0 до +5°С.  

19 и 20 октября в Коми ожидается мокрый снег. Днем и ночью температура будет -1...+4°С. 

Ранее мы писали о том, что на семь районов Коми обрушился шторм с мощным ветром. Он начал буйствовать вечером 20 сентября.

Также мы писали о том, что 17 октября метеорологи прогнозировали холодный ветер с дождем.

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