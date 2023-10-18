Гороскоп 18 октября: Овнам не стоит идти напролом, Стрельцов ждет благоприятный день

Овен. День особенно благоприятен для тех, кто занимается творчеством. Проявляйте сдержанность, не идите напролом — и вам представится возможность достичь задуманного. Звезды советуют не конфликтовать с окружающими, не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе. Телец. Сегодня любые начинания или новые планы обречены на провал или не принесут заметной выгоды. Не распыляйте свои силы и не ставьте перед собой глобальных задач. Любовь к чинам, званиям или похвалам может привести к ошибкам в личной жизни или недоразумениям с коллегами. Деловые встречи и контакты осуществляйте в первой половине дня.

Близнецы. В начале дня звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Не стоит принимать какие-либо решения под влиянием эмоций. День обретения новых источников энергии, расширения кругозора. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния: выигрыш, возвращение долга, находка ценной вещи.

Рак. Сегодня день у Рака может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Раку было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Не отвлекайтесь на мелочи, иначе удача отвернется. Не исключено, что Вас ждет неожиданный поворот в личной жизни.

Лев. Звезды не советуют Вам отправляться в дальнюю дорогу, а также исключить общение с негативными личностями. Интуиция подскажет Вам, как вести себя в трудных ситуациях.

Дева. Благоприятный день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых отношений они перерастут в любовные. Вероятно, Ваша деловитость будет отмечена начальством или партнерами по бизнесу.

Весы. Звезды советуют Весам дарить радость окружающим, тем более, что сегодня у Вас это неплохо получится. Улыбайтесь, веселитесь и будьте собой. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности.

Скорпион. В этот день следует избегать активных действий, неоправданного риска, соблазнов и искушений. По всей вероятности, сегодня Вас будет окружать общий покой и созерцательность. Не исключены обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

Стрелец. Благоприятный день. В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Не исключено, что появятся новые партнеры или влиятельные покровители, с помощью которых Вы сможете найти выход из затруднительной ситуации.

Козерог. Сегодня у Вас есть шанс познакомиться с влиятельными людьми. Не пытайтесь изо всех сил понравиться солидным ребятам и ведите себя естественно.

Водолей. Побалуйте себя на последние бумажки, а завтра новый день подарит новый доход. Возможно, сегодняшний день пройдет для Вас несколько загадочно, но очень скоро все загадки будут разгаданы.