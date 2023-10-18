В Печоре пьяная горожанка зарезала мужчину
- 08:40 18 октября
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- Татьяна Зубова
В Печоре местная жительница зарезала мужчину. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Как следует из материалов дела, 40-летняя горожанка находилась в квартире с 54-летним мужчиной в одном из домов по улице Социалистическая. В какой-то момент женщина испытала сильную неприязнь к собеседнику, рассвирепела и накинулась на него с ножом. Лезвие пронзило тело мужчины в нескольких местах. Его госпитализировали в больницу. Однако, несмотря на старания медиков, потерпевший скончался.
При задержании обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В отношении ее завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящий момент фигурантку заключили под стражу. Следователи собирают доказательную базу для передачи дела в суд для дальнейшего рассмотрения.
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