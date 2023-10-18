В Коми банк не смог отсудить у клиента задолженность по кредиту
- 08:00 18 октября
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- Татьяна Зубова
В Ижемском районе местная жительница отказалась выплачивать банку задолженность по кредитному договору около 314 тысяч рублей, и суд ее поддержал. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.
Как уточняется в материалах дела, представители одного из банков региона направили исковое заявление с требованием взыскать с сельчанки 313 754 рубля 70 копеек задолженности, а также около шести тысяч рублей госпошлины.
Однако еще до начала судебных разбирательств представители финансовой организации пожелали остановить исковое заявление в связи с банкротством ответчицы. Оказалось, ранее Арбитражный суд Коми признал должницу банкротом и начал процедуру реализации имущества гражданки.
Принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, суд оставил заявление истца без рассмотрения. Взыскания денежных средств с ответчицы не случилось. Отметим, банку вернули госпошлину, оплаченную при подаче заявления в суд.
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