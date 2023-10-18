В Коми банк не смог отсудить у клиента задолженность по кредиту

В Ижемском районе местная жительница отказалась выплачивать банку задолженность по кредитному договору около 314 тысяч рублей, и суд ее поддержал. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в материалах дела, представители одного из банков региона направили исковое заявление с требованием взыскать с сельчанки 313 754 рубля 70 копеек задолженности, а также около шести тысяч рублей госпошлины.