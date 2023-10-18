В Сыктывкаре подросток ради шутки напал с ножом на двух девочек
- 07:40 18 октября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре перед судом предстанет 14-летний юноша, который ради шутки напал на двух школьниц с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось в июле 2023 года. Фигурант гулял по недостроенному зданию, где встретился с двумя несовершеннолетними девочками. Юноша потребовал отдать ему все ценности и деньги, на что получил отказ. Тогда молодой человек достал нож, приставил его к груди одной из потерпевших, зажал ей рот ладонью и заставил снять кольцо с пальца. Испуганные подростки восприняли угрозы парня всерьез. Девочка отдала кольцо. Однако ее подружка расставаться со своим имуществом не захотела. Она ударила нападавшего ногой, после чего тот отстал от обеих и ушел.
После девочки обратились в полицию. При задержании молодой человек признался, что хотел лишь пошутить над потерпевшими. Однако правоохранители юмор обвиняемого не оценили. Парню грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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