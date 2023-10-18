В Сыктывкаре подросток ради шутки напал с ножом на двух девочек

В Сыктывкаре перед судом предстанет 14-летний юноша, который ради шутки напал на двух школьниц с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось в июле 2023 года. Фигурант гулял по недостроенному зданию, где встретился с двумя несовершеннолетними девочками. Юноша потребовал отдать ему все ценности и деньги, на что получил отказ. Тогда молодой человек достал нож, приставил его к груди одной из потерпевших, зажал ей рот ладонью и заставил снять кольцо с пальца. Испуганные подростки восприняли угрозы парня всерьез. Девочка отдала кольцо. Однако ее подружка расставаться со своим имуществом не захотела. Она ударила нападавшего ногой, после чего тот отстал от обеих и ушел.