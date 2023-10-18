Ухтинец через суд вернул купленный автомобиль продавцу и получил компенсацию за моральный вред
- 07:00 18 октября
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- Татьяна Зубова
Ухтинец через суд вернул купленный автомобиль прежнему владельцу и получил компенсацию за моральный вред. Подробности разбирательства рассказали в пресс-службе судов Республики Коми.
По информации ведомства, истец приобрел автомобиль в одном из профильных холдингов страны. Однако поставить на учет машину и даже просто доехать до дома мужчине не удалось. В Москве ухтинца задержали сотрудники полиции. Они сообщили, что авто находится в федеральном розыске, и изъяли его.
Горожанин подал в суд на продавца с требованием расторгнуть договор купли-продажи, а также взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору, неустойку, штраф и компенсацию за моральный вред.
Суд пришел к выводу, что ответчик нарушил права заявителя как потребителя, и удовлетворил требования истца, в том числе о взыскании денежных средств по всем заявленным выше пунктам.
Ответчик подал апелляцию в Верховный суд с требованием пересмотреть решение, однако жалобу оставили без удовлетворения.
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