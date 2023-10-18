Ухтинец через суд вернул купленный автомобиль продавцу и получил компенсацию за моральный вред

Ухтинец через суд вернул купленный автомобиль прежнему владельцу и получил компенсацию за моральный вред. Подробности разбирательства рассказали в пресс-службе судов Республики Коми. По информации ведомства, истец приобрел автомобиль в одном из профильных холдингов страны. Однако поставить на учет машину и даже просто доехать до дома мужчине не удалось. В Москве ухтинца задержали сотрудники полиции. Они сообщили, что авто находится в федеральном розыске, и изъяли его.

Горожанин подал в суд на продавца с требованием расторгнуть договор купли-продажи, а также взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору, неустойку, штраф и компенсацию за моральный вред.

Суд пришел к выводу, что ответчик нарушил права заявителя как потребителя, и удовлетворил требования истца, в том числе о взыскании денежных средств по всем заявленным выше пунктам.