Жителям Коми придётся заплатить за шалость сына 17 тысяч
- 14:55 19 августа
- 0+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Воркуте несовершеннолетний украл и разбил планшет одноклассника. Теперь родителям придётся заплатить 17 тысяч. Об этом сообщает Воркутинский городской суд.
В суд обратился воркутинец с заявлением о том, что из его дома был украден планшет Apple iPad 11 pro. Во время расследования выяснилось, что технику взял одноклассник сына пострадавшего. Оказалось, что ребёнок также разбил экран устройства.
Так как мальчику ещё нет 18, ответственность за его действия несут родители. Ремонт дисплея обойдётся в 17500 рублей. Эту сумму семье придётся заплатить за шалость своего сына. Поскольку родители ребёнка находятся в разводе, то каждому из них придётся отдать по 8750 рублей. В компенсации морального вреда пострадавшему суд отказал.
...