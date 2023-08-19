Жителям Коми придётся заплатить за шалость сына 17 тысяч

В Воркуте несовершеннолетний украл и разбил планшет одноклассника. Теперь родителям придётся заплатить 17 тысяч. Об этом сообщает Воркутинский городской суд.

В суд обратился воркутинец с заявлением о том, что из его дома был украден планшет Apple iPad 11 pro. Во время расследования выяснилось, что технику взял одноклассник сына пострадавшего. Оказалось, что ребёнок также разбил экран устройства.