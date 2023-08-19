В Коми дикие звери вновь стали выходить к людям

Жителей Усть-Вымского района вновь стали посещать дикие звери. Неделю назад заметили одинокого волка, а также медведя. Об этом сообщает газета “Вперед”.

В течении двух прошедших месяцев в Усть-Вымском районе серых хищников не было видно. Сейчас они вновь пришли, видимо, из соседних районов. Неделю назад на подстанции в Айкино заметили одинокого волка. В газете отметили, что это связано с нехваткой добычи в лесу.

С весны также не выходили к людям медведи, но недавно заметили одного из зверей в посёлке Жешарт. В лесу много ягод: голубика, черника, брусника, морошка и рябина. Поэтому еды для косолапых достаточно.

Зимой 2023 года волков также видели в Сосногорском районе. Это не первый раз, когда дикие звери появляются возле населённых пунктов. Тогда санитары леса быстро покинули деревню.