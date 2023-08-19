В Коми прошёл первый форум пчеловодов Республики

В Корткеросском районе прошёл первый республиканский форум пчеловодов. Об этом сообщает Минсельхоз Коми.

Участники из Княжпогостского, Усть-Куломского, Прилузского, Сыктывдинского, Корткеросского районов, а также Сыктывкара собрались в деревне Баяркерес. Обсуждались вопросы особенностей производства мёда и состояния пчеловодства в России и регионе. Виктор Чащухин, член правления общественной организации пчеловодов Кировского района “Вятка”, затронул тему того, как выбирать породу пчёл. Анна Брандорф, науный руководитель Селекционного центра по среднерусской породе медоносных пчел, рассказала об частых заболеваниях насекомых и ветеринарных документов для пасеки.