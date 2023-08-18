Андрей Малахов показал фотографии попавшей в ДТП Лады Дэнс с больничной койки

Известный российский телеведущий опубликовал снимки Лады Дэнс из больницы, где она проходит лечение после серьезного ДТП. Андрей Малахов готовит эфир про певицу и его личная встреча была необходима в рамках программы, об этом пишет портал woman.ru.

56-летняя Лада Дэнс лежит в больнице и проходит лечение. Андрей Малахов опубликовал два снимка звезды с больничной койки. Певица находится в лежачем положении, ее голова перебинтована, а на шее — воротник Шанца. Врачи рекомендовали Ладе Дэнс мимический покой, то есть необходимо беречь лицо от лишних движений. Кроме этого, певицу в больнице стал донимать неадекватный человек, поэтому ей пришлось нанять охрану. Он писал и звонил артистке с угрозами.