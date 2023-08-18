Андрей Малахов показал фотографии попавшей в ДТП Лады Дэнс с больничной койки
- 18:20 18 августа
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- Служба новостей
Известный российский телеведущий опубликовал снимки Лады Дэнс из больницы, где она проходит лечение после серьезного ДТП. Андрей Малахов готовит эфир про певицу и его личная встреча была необходима в рамках программы, об этом пишет портал woman.ru.
56-летняя Лада Дэнс лежит в больнице и проходит лечение. Андрей Малахов опубликовал два снимка звезды с больничной койки. Певица находится в лежачем положении, ее голова перебинтована, а на шее — воротник Шанца. Врачи рекомендовали Ладе Дэнс мимический покой, то есть необходимо беречь лицо от лишних движений. Кроме этого, певицу в больнице стал донимать неадекватный человек, поэтому ей пришлось нанять охрану. Он писал и звонил артистке с угрозами.
Директор Лады Дэнс объяснил, что встреча с Малаховым — это необходимая мера. Сергей Пудовкин поделился, что вокруг певицы скопилась масса слухов и гадких домыслов, которые намерены опровергнуть в эфире телепрограммы.
Напомним, что Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа на трассе М2 “Крым” в Подмосковье. Тогда певица возвращалась с выступления. За рулем авто звезды был водитель, который не справился с управлением и врезался в стоявшую машину, оказавшуюся без движения на проезжей части после другого ДТП. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. После лечения ей потребуется помощь пластических хирургов, чтобы избавиться от следов аварии на лице и теле.
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