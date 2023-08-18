Сыктывкарец в рассрочку выплатит крупный штраф за уклонение от службы в армии
- 17:50 18 августа
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- Елизавета Петрова
Суд оштрафовал жителя Сыктывкара на 50 тысяч рублей за уклонение от прохождения военной службы. Штраф мужчина будет платить в рассрочку в течение 10 месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе сыктывкарского городского суда.
Сыктывкарец, не достигший возраста 27 лет, во время осеннего призыва прошлого года умышленно уклонился от прохождения службы в армии, не имея никаких оснований. Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
Ранее мы писали о том, что в столице Коми простились с погибшим во время специальной военной операции Алексеем Пономаревым. Мужчина родился и вырос в Сыктывкаре. Здесь он отучился в школе, после чего ушел на срочную службу в армию, а затем решил связать жизнь с карьерой военного. По приказу командования Алексей отправился в зону СВО защищать родину.
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