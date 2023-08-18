Сыктывкарец в рассрочку выплатит крупный штраф за уклонение от службы в армии

Суд оштрафовал жителя Сыктывкара на 50 тысяч рублей за уклонение от прохождения военной службы. Штраф мужчина будет платить в рассрочку в течение 10 месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе сыктывкарского городского суда.

Сыктывкарец, не достигший возраста 27 лет, во время осеннего призыва прошлого года умышленно уклонился от прохождения службы в армии, не имея никаких оснований. Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.