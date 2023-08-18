Лесные пожары в Коми будут тушить карельские летчики
- 17:18 18 августа
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- Елизавета Петрова
Карелия направит двух карельских летчиков-наблюдателей для помощи в предотвращении лесных пожаров в Республике Коми. Об этом сообщают в Минприроды региона.
Сейчас в Коми действует 23 лесных пожара на общей площади 175 га. В ведомстве сообщают, что лесопожарная обстановка в регионе сложная, из-за шквалистого ветра и жаркой погоды увеличивается площадь пожаров.
Напомним, 20 июля в Карелии сообщили об отмене противопожарного режима. Уточняется, что решение отражено в распоряжении правительства Республики Карелия.
Ранее мы писали о том, что в Коми 12 августа возникло три пожара. Их зафиксировали в Удорском, Ижемском и Усть-Куломском районах. В это же время продолжали свое существование еще четыре пожара в Удорском, Усинском и Печорском районах.
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