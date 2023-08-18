Лесные пожары в Коми будут тушить карельские летчики

Карелия направит двух карельских летчиков-наблюдателей для помощи в предотвращении лесных пожаров в Республике Коми. Об этом сообщают в Минприроды региона.

Сейчас в Коми действует 23 лесных пожара на общей площади 175 га. В ведомстве сообщают, что лесопожарная обстановка в регионе сложная, из-за шквалистого ветра и жаркой погоды увеличивается площадь пожаров.