В Сыктывкаре на время откроют часть улицы Кирова для автомобилей
- 16:39 18 августа
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- Анастасия Амелькина
Из-за ремонта теплосетей в Сыктывкаре перекрыли некоторые дороги. Автомобили пустят в объезд, а автобусы изменят свой маршрут. Об этом сообщила администрация города.
С 21 по 27 августа откроют часть улицы Кирова для объезда. На улице Орджоникидзе до улицы Бабушкина будет проходить двухсторонне движение. Автобус №7 изменит свой маршрут с 18:00 до 20:00 18 августа. Теперь маршрут будет проходить через улицу Домны каликовой, затем по улице Интернациональной, Колхозной, Советской, Пушкина и далее по маршруту. Останавливаться на пункте «Дом художников» автобус не будет, временная остановка на «Русской гимназии». Обратный путь будет без изменений.
Также изменения коснутся маршрутов №1, 3, 5, 12, 23, 25, 46, 49, 126. Как будет проходить навигация движения общественного транспорта можете узнать по ссылке.
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