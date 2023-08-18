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В Сыктывкаре на время откроют часть улицы Кирова для автомобилей

В Сыктывкаре на время откроют часть улицы Кирова для автомобилейФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Из-за ремонта теплосетей в Сыктывкаре перекрыли некоторые дороги. Автомобили пустят в объезд, а автобусы изменят свой маршрут. Об этом сообщила администрация города.

С 21 по 27 августа откроют часть улицы Кирова для объезда. На улице Орджоникидзе до улицы Бабушкина будет проходить двухсторонне движение. Автобус №7 изменит свой маршрут с 18:00 до 20:00 18 августа. Теперь маршрут будет проходить через улицу Домны каликовой, затем по улице Интернациональной, Колхозной, Советской, Пушкина и далее по маршруту. Останавливаться на пункте «Дом художников» автобус не будет, временная остановка на «Русской гимназии». Обратный путь будет без изменений.

Также изменения коснутся маршрутов №1, 3, 5, 12, 23, 25, 46, 49, 126. Как будет проходить навигация движения общественного транспорта можете узнать по ссылке.

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