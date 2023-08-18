В Сыктывкаре на время откроют часть улицы Кирова для автомобилей

Из-за ремонта теплосетей в Сыктывкаре перекрыли некоторые дороги. Автомобили пустят в объезд, а автобусы изменят свой маршрут. Об этом сообщила администрация города.

С 21 по 27 августа откроют часть улицы Кирова для объезда. На улице Орджоникидзе до улицы Бабушкина будет проходить двухсторонне движение. Автобус №7 изменит свой маршрут с 18:00 до 20:00 18 августа. Теперь маршрут будет проходить через улицу Домны каликовой, затем по улице Интернациональной, Колхозной, Советской, Пушкина и далее по маршруту. Останавливаться на пункте «Дом художников» автобус не будет, временная остановка на «Русской гимназии». Обратный путь будет без изменений.