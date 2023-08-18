Тамара Глоба предсказала, что нужно делать Стрельцам, Скорпионам, Козерогам и Водолеям
- 16:11 18 августа
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- Служба новостей
Тамара Глоба опубликовала в своем ютьюб-канале астрологический прогноз на август для всех знаков зодиака. Ведущая также выделила четырех представителей, которым нужно обратить особое внимание на обстоятельства.
Скорпионам нужно уделить внимание друзьям и любимым людям. Осенью возможно появится перспектива сменить работу или деятельность. При этом астролог говорит, что необходимо беречь деньги. Скорпионы должны обратить внимание на свое здоровье.
У Стрельцов во главе вопросы карьеры и жилья. Поберегите финансы и остерегайтесь сомнительных проектов. Стрельцам придется в августе уделить время отношениям с вышестоящим руководством или людьми, кто по карьерной лестнице стоит выше. Важно в конце месяца определить для себя время для отпуска или отдыха.
Козероги найдут свой успех далеко от дома. Во второй половине августа обратите все свое внимание или хотя бы часть на близких людей. Если у вас есть дети, обязательно проводите с ними максимальное количество времени. Впереди Козерогов ждут новые знакомства, которые подарят перспективу. Также вторая половина августа хороша для учебы.
Водолеи будут заниматься работой, практической деятельностью и ремонтом. Коллеги будут отнимать много сил. Звезды советуют представителям этого знака зодиака заняться собой. Уделите время волнующим вас вопросам. Деньги тратьте с пользой, пустые расходы могут привести к плачевным последствиям.
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