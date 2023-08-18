Тамара Глоба предсказала, что нужно делать Стрельцам, Скорпионам, Козерогам и Водолеям

Тамара Глоба опубликовала в своем ютьюб-канале астрологический прогноз на август для всех знаков зодиака. Ведущая также выделила четырех представителей, которым нужно обратить особое внимание на обстоятельства.

Скорпионам нужно уделить внимание друзьям и любимым людям. Осенью возможно появится перспектива сменить работу или деятельность. При этом астролог говорит, что необходимо беречь деньги. Скорпионы должны обратить внимание на свое здоровье.