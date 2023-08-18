В Коми велосипедист заплатит 116 тысяч за ДТП

Велосипедист, устроивший ДТП в Емве, заплатит больше 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

25 апреля 2023 года в Емве произошло ДТП. Велосипедист не уступил машине, которая ехала по главной дороге. Автомобиль получили повреждения в области капота, правого крыла спереди, передней правой двери и передней фары с правой стороны, а также лобового стекла. Ущерб оценили в 100 500 рублей. Так как виновником произошедшего является водитель двухколёсного транспорта, он должен оплатить ремонт машины пострадавшего, а также государственную пошли и услуги оценки ущерба. Всего велосипедисту придётся заплатить 116 тысяч 710 рублей.