В Коми велосипедист заплатит 116 тысяч за ДТП
- 18 августа 15:32
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- Анастасия Амелькина
Велосипедист, устроивший ДТП в Емве, заплатит больше 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
25 апреля 2023 года в Емве произошло ДТП. Велосипедист не уступил машине, которая ехала по главной дороге. Автомобиль получили повреждения в области капота, правого крыла спереди, передней правой двери и передней фары с правой стороны, а также лобового стекла. Ущерб оценили в 100 500 рублей. Так как виновником произошедшего является водитель двухколёсного транспорта, он должен оплатить ремонт машины пострадавшего, а также государственную пошли и услуги оценки ущерба. Всего велосипедисту придётся заплатить 116 тысяч 710 рублей.
Напомним, что 15 августа 2023 года в Сыктывкаре иномарка сбила ребёнка. Водитель выезжал со двора и врезался в велосипедиста.
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