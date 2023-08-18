В Коми девушка украла в магазине водку

В Сосногорске девушка попала на скамью подсудимых из-за украденной в магазине водки. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

5 марта 2023 года жительница Сосногорска пришла в “Магнит” и взяла с прилавка 0,25 л водки. Оплачивать товар 23-летняя девушка не собиралась и спрятала его в кармане одежды. Сотрудник магазина заметил это и попытался остановить сосногорку. Тогда она достала из куртки электрошокер и начала угрожать работнику, после чего сбежала. Ущерб, принесённый АО “Тандер”, оценили в 108,5 рублей.