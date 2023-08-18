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В Коми девушка украла в магазине водку

В Коми девушка украла в магазине водку Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сосногорске девушка попала на скамью подсудимых из-за украденной в магазине водки. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

5 марта 2023 года жительница Сосногорска пришла в “Магнит” и взяла с прилавка 0,25 л водки. Оплачивать товар 23-летняя девушка не собиралась и спрятала его в кармане одежды. Сотрудник магазина заметил это и попытался остановить сосногорку. Тогда она достала из куртки электрошокер и начала угрожать работнику, после чего сбежала. Ущерб, принесённый АО “Тандер”, оценили в 108,5 рублей.

Жительницу Коми признали виновной в грабеже. Ранее девушка не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. В связи со смягчающими обстоятельствами к сосногорке применили статью 64 УК РФ и ей грозит более мягкое наказание, чем должное лишение свободы до 1 года.

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