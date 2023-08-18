Минприроды Коми взяли на контроль ситуацию с мертвой рыбой в озере Выль-ты

11 августа жители столицы Коми заметили на берегу озера Выль-ты в Краснозатонском большое количество мертвой рыбы. Журналист “Про Города” узнал, как в Минприроды Коми отреагировали на ситуацию.

Сыктывкарцы отмечают, что на береговой линии активно идет жилая застройка, что могло стать причиной гибели рыб. По делу ведется проверка природоохранной прокуратурой Республики Коми. На место также выезжал отряд “Спас-Коми”.

Местные жители рассказали, что рыбы гибнут из-за того, что озеро цветет и протока между двумя частями водоема слишком маленькая, а это мешает циркулировать воде.

В Минприроды Республики Коми рассказали, что взяли ситуацию под контроль: