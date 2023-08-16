В Сыктывкаре девушка украла у нового знакомого телефон и зарядку

Молодую сыктывкару задержали за кражу мобильного телефона и 11 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.

Мужчина 1984 года рождения обратился в полицию и сообщил, что у него украли телефон, зарядку и карту. Оказалось, что он ехал домой с вахты и в Сыктывкаре был проездом. Приезжий познакомился в одном из заведений города с девушкой, а позже поехал с ней на съёмную квартиру. Утром мужчина проснулся, но сыктывкарки рядом не было. Жительница Коми сбежала вместе с его вещами.