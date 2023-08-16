В Сыктывкаре девушка украла у нового знакомого телефон и зарядку
- 09:30 16 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Молодую сыктывкару задержали за кражу мобильного телефона и 11 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Коми.
Мужчина 1984 года рождения обратился в полицию и сообщил, что у него украли телефон, зарядку и карту. Оказалось, что он ехал домой с вахты и в Сыктывкаре был проездом. Приезжий познакомился в одном из заведений города с девушкой, а позже поехал с ней на съёмную квартиру. Утром мужчина проснулся, но сыктывкарки рядом не было. Жительница Коми сбежала вместе с его вещами.
Полиция отыскала девушку. Ей оказалась 23-летняя жительница столицы Республики. Она успела продать телефон на улице, а деньги с карты потратила на продукты, одежду и алкоголь. Сыкытывкарку задержали и завели на неё уголовное дело.
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