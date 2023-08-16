Союз художников напишет картины о природе Коми

Профессиональные художники со всей России прибыли в парк “Югыд ва”, чтобы лицезреть девственные леса Коми. Авторы и участники международных выставок и научных конференций планируют написать картины по мотивам Приполярного Урала. Делегация собрала в себе людей со всех уголков страны: Новосибирска, Санкт-Петербурга, Кирова и Сыктывкара.

“Югыд ва” является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Там можно насладиться первозданной природой Коми, начиная от чистых озёр и заканчивая густыми лесами. Такие пейзажи напишут члены ассоциации искусствоведов и Союза художников. После поездки в парк пройдёт несколько выставок и выпустят буклет, всё это пройдёт при поддержки Александра Попова и руководства Инты, а также деньги на мероприятие выделит благотворительный фонд “Самфар”.