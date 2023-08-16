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Суд избавил жительницу Ижемского района от долга по кредиту

Суд избавил жительницу Ижемского района от долга по кредиту фото из архива "про Город Сыктывкар"

Суд избавил жительницу Ижемского района от долга перед банком. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.

Как указано в материалах дела, представители одного из банков Коми обратились в суд с требованием взыскать с ижемки 197 тысяч рублей. 100 тысяч рублей из которых - непогашенная задолженность, 97 тысяч рублей - проценты за просрочку платежей. Кроме того, банк требовал взыскать с ответчицы пять тысяч рублей за госпошлину.

В суде истец пояснил, что женщина взяла у банка кредит на сумму 100 тысяч рублей под 34,4% годовых. Она не закрыла задолженность в срок, потому представители банка обратились в суд.

Однако обвиняемая представила иную версию событий. Она пояснила, что не заключала никакого кредитного договора, ее подпись ни в одном из заявлений не стоит. Единственный действующий договор между ответчицей и банком датирован 2014 годом. Тогда банк выдал женщине кредит на сумму 101 тысяча рублей. Ей открыли счет  и выдали кредитную карту. Женщина выплатила почти всю сумму, но после выхода в декретный отпуск финансовые трудности не позволили ей погасить оставшуюся задолженность. Она позвонила в финансовую организацию с просьбой уменьшить процент по кредиту, однако банк клиенту отказал, предложив растянуть срок погашения задолженности. С таким вариантом ответчица не согласилась. О том, что после на имя женщины оформили новый кредит, с помощью которого погасили старый, ижемка не знала и, как заверила судью, никогда бы не согласилась на эти условия. Задолженность по этому договору банк ни разу с женщины не взыскал.

Ответчик посчитала, что истец пропустил сроки обращения в суд, просила применить сроки исковой давности и отказать истцу в удовлетворении исковых требований.

Варианты распечатать детализацию звонков и прослушать записи телефонных разговоров, которые могли бы повлиять на ход дела, не увенчались успехом. В связи с чем суд пришел к выводу, что кредитный договор действительно не был заключен на пять лет, как утверждал истец, а, значит, его требования не имеют законных оснований. Суд отказал в удовлетворении требований банка в связи с истечением срока давности.

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