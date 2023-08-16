Суд избавил жительницу Ижемского района от долга по кредиту

Суд избавил жительницу Ижемского района от долга перед банком. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Коми.



Как указано в материалах дела, представители одного из банков Коми обратились в суд с требованием взыскать с ижемки 197 тысяч рублей. 100 тысяч рублей из которых - непогашенная задолженность, 97 тысяч рублей - проценты за просрочку платежей. Кроме того, банк требовал взыскать с ответчицы пять тысяч рублей за госпошлину.



В суде истец пояснил, что женщина взяла у банка кредит на сумму 100 тысяч рублей под 34,4% годовых. Она не закрыла задолженность в срок, потому представители банка обратились в суд.

Однако обвиняемая представила иную версию событий. Она пояснила, что не заключала никакого кредитного договора, ее подпись ни в одном из заявлений не стоит. Единственный действующий договор между ответчицей и банком датирован 2014 годом. Тогда банк выдал женщине кредит на сумму 101 тысяча рублей. Ей открыли счет и выдали кредитную карту. Женщина выплатила почти всю сумму, но после выхода в декретный отпуск финансовые трудности не позволили ей погасить оставшуюся задолженность. Она позвонила в финансовую организацию с просьбой уменьшить процент по кредиту, однако банк клиенту отказал, предложив растянуть срок погашения задолженности. С таким вариантом ответчица не согласилась. О том, что после на имя женщины оформили новый кредит, с помощью которого погасили старый, ижемка не знала и, как заверила судью, никогда бы не согласилась на эти условия. Задолженность по этому договору банк ни разу с женщины не взыскал.



Ответчик посчитала, что истец пропустил сроки обращения в суд, просила применить сроки исковой давности и отказать истцу в удовлетворении исковых требований.



Варианты распечатать детализацию звонков и прослушать записи телефонных разговоров, которые могли бы повлиять на ход дела, не увенчались успехом. В связи с чем суд пришел к выводу, что кредитный договор действительно не был заключен на пять лет, как утверждал истец, а, значит, его требования не имеют законных оснований. Суд отказал в удовлетворении требований банка в связи с истечением срока давности.