"Я стала захлебываться и звать на помощь": в Сыктывкаре чуть не утонули две девочки

13 августа в столице Коми две девочки купались на пляже в Заречье и чуть не утонули. Сыктывкарок спасли трое мужчин. Журналист “Про Города” узнал, как все произошло.

15-ти летняя сыктывкарка Лидия рассказала, как они с подругой купались на пляже и чуть не утонули:

“13 августа мы с подругой отдыхали на стороне Заречья на пляже слева от моста, просто загорали, плавать не планировали. Родители подруги знали, что мы туду идем. На пляже было очень много людей, в том числе женщины и дети. Потом примерно в 13:30 мы все таки пошли окунуться. В том месте было мелководье, но мы знали что там есть и ямы. Вдруг моя подруга попала в яму и сказала, что не чувствует дна. Я подумала, что она шутит, попыталась поплыть против течения, хотела помочь ей выбраться, и в итоге мы начали топить друг друга. Я стала звать на помощь, прибежал мужчина. Было страшно, что он не успеет спасти нас, так как я уже стала захлебываться”.

Лидия объяснила, что очень благодарна мужчинам, которые спасли ее с подругой: