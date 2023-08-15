"Я стала захлебываться и звать на помощь": в Сыктывкаре чуть не утонули две девочки
- 17:15 15 августа
- 16+
- Екатерина Барандова
13 августа в столице Коми две девочки купались на пляже в Заречье и чуть не утонули. Сыктывкарок спасли трое мужчин. Журналист “Про Города” узнал, как все произошло.
15-ти летняя сыктывкарка Лидия рассказала, как они с подругой купались на пляже и чуть не утонули:
“13 августа мы с подругой отдыхали на стороне Заречья на пляже слева от моста, просто загорали, плавать не планировали. Родители подруги знали, что мы туду идем. На пляже было очень много людей, в том числе женщины и дети. Потом примерно в 13:30 мы все таки пошли окунуться. В том месте было мелководье, но мы знали что там есть и ямы. Вдруг моя подруга попала в яму и сказала, что не чувствует дна. Я подумала, что она шутит, попыталась поплыть против течения, хотела помочь ей выбраться, и в итоге мы начали топить друг друга. Я стала звать на помощь, прибежал мужчина. Было страшно, что он не успеет спасти нас, так как я уже стала захлебываться”.
Лидия объяснила, что очень благодарна мужчинам, которые спасли ее с подругой:
“Потом к нам на помощь прибежали еще двое мужчин. Они вытащили нас на берег, у меня были ватные ноги, все сердце сжималось. После этого весь день был сильный испуг, что все могло закончится по-другому, трагично. Мы очень благодарны мужчинам, которые нас спасли. Сейчас я уже чувствую себя лучше, стараюсь не думать об этом случае. Никаких проблем со здоровьем нет”.
В этот же день, 13 августа, в районе Заречья утонула женщина. Об этом порталу "Про Город" сообщили в пресс-службе Минздрава Коми. Вызов в 112 поступил в 15:20. "Скорая" прибыла на место, сотрудники МЧС искали утонувшую 40 минут и нашли без признаков жизни, врачи констатировали смерть.
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