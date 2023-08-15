Коми накроет туман

В регионе всё ещё держится высокая температура. В некоторых районах Республики идут дожди. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.

Завтра, 16 августа температура достигнет отметки в 31 градус, на северо-востоке Республики этот показатель будет чуть меньше +19...+24°С. В отдельных районах ожидается туман и грозы. Во время непогоды ветер может усилится до 15-17 м/с.