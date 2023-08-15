Коми накроет туман
- 16:51 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В регионе всё ещё держится высокая температура. В некоторых районах Республики идут дожди. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.
Завтра, 16 августа температура достигнет отметки в 31 градус, на северо-востоке Республики этот показатель будет чуть меньше +19...+24°С. В отдельных районах ожидается туман и грозы. Во время непогоды ветер может усилится до 15-17 м/с.
Ближе к выходным в различных районах Коми пройдут кратковременные дожди. В четверг придёт западный ветер с порывами до 9 м/с, а местами даже до 14 метров . По прогнозу на 18 августа будет облачно и ветрено. Температура ночью упадёт до 6 градусов на северо-востоке, а на юго-востоке днём +24...+29°С.
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