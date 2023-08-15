В центре Сыктывкара произошло серьезное ДТП

15 августа в центре Сыктывкара столкнулись две машины, одна из которых въехала в знак. Журналист ”Про Города” узнал, как все произошло и есть ли пострадавшие.

Авария произошла примерно в 15 часов дня на перекрестке улиц Орджоникидзе и Юхнина. Как сообщили в ГИБДД по Сыктывкару, водитель машины Feat Albea, женщина 2002 года рождения, не уступила на повороте автомобилю Dewoo Nexia. В результате ДТП пострадала водитель Feat Albea, ее госпитализировали с травмами.

Автомобиль Dewoo Nexia в результате аварии въехал в знак пешеходного перехода, который задел провода.

На месте работают сотрудники ”скорой”, ДПС, и пожарные.