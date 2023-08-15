Молодёжь Сыктывкара собирает подписи для новой скейт-зоны
- 16:01 15 августа
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Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре хотят построить новый скейт-парк. Об этой инициативе сообщила Федерация скейтбординга региона.
На данный момент в столице Республики нет мест для занятий самокатным спортом, скейтбордингом и другими современными видами спорта. Молодые люди ищут альтернативу для того, чтобы практиковать свои умения. Это приводит к тому, что молодежь собирается на улицах, а это мешает пешим гражданам. Также это увеличивает травмоопасность данных увлечений.
В Кировском парке есть необходимое оборудование для занятий спортом такого типа, но оно уже устарело, а также имеет маленькую площадь, которая не вмещает всех желающих. Петиция по созданию скейт-зоны набрала уже 256 подписей. Для поддержки проекта, можете оставить свой голос здесь.
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