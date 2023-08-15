Молодёжь Сыктывкара собирает подписи для новой скейт-зоны

В Сыктывкаре хотят построить новый скейт-парк. Об этой инициативе сообщила Федерация скейтбординга региона.

На данный момент в столице Республики нет мест для занятий самокатным спортом, скейтбордингом и другими современными видами спорта. Молодые люди ищут альтернативу для того, чтобы практиковать свои умения. Это приводит к тому, что молодежь собирается на улицах, а это мешает пешим гражданам. Также это увеличивает травмоопасность данных увлечений.