Раскрыт секрет, как избавиться от запаха перегара

Врач-нарколог рассказал, как избавиться от неприятного запаха перегара. Оказывается, в этом непростом деле не поможет мятная жевательная резинка. Есть несколько способов: помыться, съесть определенную пищу и пить много воды, пишет “Газета.ru”.

Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов рассказал, что запах перегара на самом деле идет не изо рта. Появляется он где-то через час после начала алкогольных посиделок и является результатом распада спирта внутри организма. Выпитые напитки печень перерабатывает в уксусную кислоту, которая, в свою очередь, выходит через кожу, мочу и легкие. Неприятный запах перегара не пройдет, пока из организма не выведутся все токсины от распада этанола.