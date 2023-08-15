Раскрыт секрет, как избавиться от запаха перегара
- 19:10 15 августа
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- Служба новостей
Врач-нарколог рассказал, как избавиться от неприятного запаха перегара. Оказывается, в этом непростом деле не поможет мятная жевательная резинка. Есть несколько способов: помыться, съесть определенную пищу и пить много воды, пишет “Газета.ru”.
Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов рассказал, что запах перегара на самом деле идет не изо рта. Появляется он где-то через час после начала алкогольных посиделок и является результатом распада спирта внутри организма. Выпитые напитки печень перерабатывает в уксусную кислоту, которая, в свою очередь, выходит через кожу, мочу и легкие. Неприятный запах перегара не пройдет, пока из организма не выведутся все токсины от распада этанола.
Бороться с этим процессом зубной пастой и жевательными резинками практически бесполезно. Но можно его ускорить. Например, пить много воды. Подойдет простая или минеральная. Душ поможет смыть пот, через который также выходят токсины. Врач говорит, что еда с острыми приправами, яйца или нежирная курица также способны немного утихомирить неприятный запах. При этом нарколог заявил, что ускорить процесс могут и специальные препараты по назначению врача. Немного замаскировать запах алкоголя изо рта возможно с помощью зелени: петрушки, кинзы.
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