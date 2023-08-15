В Коми только Сыктывкар останется в статусе городского округа

В Коми четыре города поменяли статус на муниципальные округа. Об этом сообщает Комистат. Вуктыл, Ухта, Усинск, Воркута и Инта имеют статус городского округа, но плотность населения в этих городах не соответствует требованиям. По закону она должна быть выше в пять и более раз, чем средняя плотность населения в России.

На Вуктыле данный показатель 0,5 человека на квадратный километр. Это первый город в регионе, который стал преобразовываться в муниципальный округ. Предложение поступило ещё в ноябре 2022 года, но официально статус сменится только ближе к 2025 году.

А Усинск уже с 1 января 2023 года является муниципальным округом. Плотность населения там 1,4 человека на квадратный километр.