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Диетолог назвала три жирных продукта, которые можно есть при похудении

Диетолог назвала три жирных продукта, которые можно есть при похудениииз архива редакции "Про Города"

Диетолог Мария Капралова назвала продукты, которые содержат жиры, но при этом их можно есть тем, кто следит за фигурой. Об этом пишет “Газета.ru”. Оказывается, авокадо, растительные масла и орехи оказывают благоприятное влияние.

Диетолог рассказывает, что авокадо содержит мощные антиоксиданты, способные выводить из организма различные токсины. При этом продукт помогает снижать уровень холестерина в крови. А некоторые ученые выявили закономерность: употребление авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками.

Растительные масла тоже обладают важными и полезными свойствами. Так, миндальное, льняное, кунжутное, горчичное и подсолнечное надолго насыщают организм правильными жирами. А они, в свою очередь, помогают поддерживать здоровье всех важных органов и тканей. Чего ждать от растительных масел? Улучшение кожи, укрепление иммунитета, четкую работу желудочно-кишечного тракта и даже улучшение памяти. Растительные масла стоит добавлять в каши, в салаты, в смузи.

Диетолог обратила внимание и на орехи. Особенно стоит отметить фундук, грецкие, фисташки, арахис. Эти продукты могут улучшать липидный обмен, который способствует похудению. Специалист отмечает, что орехи помогают человеку контролировать аппетит и благоприятно влияют на пищеварение. А еще они способны предотвратить диабет и выступают в качестве профилактики опасного заболевания — болезни Альцгеймера.

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