Диетолог назвала три жирных продукта, которые можно есть при похудении
- 17:30 15 августа
- 6+
- Служба новостей
Диетолог Мария Капралова назвала продукты, которые содержат жиры, но при этом их можно есть тем, кто следит за фигурой. Об этом пишет “Газета.ru”. Оказывается, авокадо, растительные масла и орехи оказывают благоприятное влияние.
Диетолог рассказывает, что авокадо содержит мощные антиоксиданты, способные выводить из организма различные токсины. При этом продукт помогает снижать уровень холестерина в крови. А некоторые ученые выявили закономерность: употребление авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками.
Растительные масла тоже обладают важными и полезными свойствами. Так, миндальное, льняное, кунжутное, горчичное и подсолнечное надолго насыщают организм правильными жирами. А они, в свою очередь, помогают поддерживать здоровье всех важных органов и тканей. Чего ждать от растительных масел? Улучшение кожи, укрепление иммунитета, четкую работу желудочно-кишечного тракта и даже улучшение памяти. Растительные масла стоит добавлять в каши, в салаты, в смузи.
Диетолог обратила внимание и на орехи. Особенно стоит отметить фундук, грецкие, фисташки, арахис. Эти продукты могут улучшать липидный обмен, который способствует похудению. Специалист отмечает, что орехи помогают человеку контролировать аппетит и благоприятно влияют на пищеварение. А еще они способны предотвратить диабет и выступают в качестве профилактики опасного заболевания — болезни Альцгеймера.
...