Диетолог назвала три жирных продукта, которые можно есть при похудении

Диетолог Мария Капралова назвала продукты, которые содержат жиры, но при этом их можно есть тем, кто следит за фигурой. Об этом пишет “Газета.ru”. Оказывается, авокадо, растительные масла и орехи оказывают благоприятное влияние.

Диетолог рассказывает, что авокадо содержит мощные антиоксиданты, способные выводить из организма различные токсины. При этом продукт помогает снижать уровень холестерина в крови. А некоторые ученые выявили закономерность: употребление авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками.