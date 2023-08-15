Житель Коми не хотел выселяться из старого дома в закрывающемся посёлке

Житель Сосногорского района не хотел расставаться со своим домом, и Комитету по управлению имуществом пришлось через суд снять его с регистрационного учёта. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

В 2008 году посёлок Иван-Ёль признали закрывающимся. Всех жителей населённого пункта переселили в жилые дома в посёлке Поляна. Всё это было сделано за счёт бюджета Республики. Одна из семей, состоящая из 3 человек, получила жилье, но с регистрационного учёта так и не снялась.