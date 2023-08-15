Житель Коми не хотел выселяться из старого дома в закрывающемся посёлке
- 13:29 15 августа
- 0+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Житель Сосногорского района не хотел расставаться со своим домом, и Комитету по управлению имуществом пришлось через суд снять его с регистрационного учёта. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
В 2008 году посёлок Иван-Ёль признали закрывающимся. Всех жителей населённого пункта переселили в жилые дома в посёлке Поляна. Всё это было сделано за счёт бюджета Республики. Одна из семей, состоящая из 3 человек, получила жилье, но с регистрационного учёта так и не снялась.
С 2016 по 2021 год переселенцев просили сделать регистрацию по новому месту жительства, но семья игнорировала уведомления. Теперь по решению суда они лишены права пользования домом в посёлке Иван-Ёль, а эта собственность переходит администрации Сосногорского района.
...