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Жители Коми перевели мошенникам 2 миллиона рублей

Жители Коми перевели мошенникам 2 миллиона рублейФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жители Коми вновь стали жертвами мошенников. За 24 часа злоумышленники пополнили свои финансы на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.

22-летний сыктывкарец перевёл неизвестным 1,1 миллион рублей. Такая сумма была у него на счету благодаря трём кредитам и денег, взятых в долг у родственников. Теперь молодому фармацевту придётся отдавать долги.

А вот 67-летняя жительница Сосногорска, наоборот, хотела уберечь свои накопления. Она взяла займы в 4 различных организациях и по просьбе неизвестного перевела все деньги на указанный им счёт. Сумма, переведённая мошенникам, превысила 1 миллион рублей.

По данным случаям идёт расследование и возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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