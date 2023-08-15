Жители Коми перевели мошенникам 2 миллиона рублей
- 12:21 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Жители Коми вновь стали жертвами мошенников. За 24 часа злоумышленники пополнили свои финансы на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.
22-летний сыктывкарец перевёл неизвестным 1,1 миллион рублей. Такая сумма была у него на счету благодаря трём кредитам и денег, взятых в долг у родственников. Теперь молодому фармацевту придётся отдавать долги.
А вот 67-летняя жительница Сосногорска, наоборот, хотела уберечь свои накопления. Она взяла займы в 4 различных организациях и по просьбе неизвестного перевела все деньги на указанный им счёт. Сумма, переведённая мошенникам, превысила 1 миллион рублей.
По данным случаям идёт расследование и возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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