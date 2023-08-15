Жители Коми перевели мошенникам 2 миллиона рублей

Жители Коми вновь стали жертвами мошенников. За 24 часа злоумышленники пополнили свои финансы на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.

22-летний сыктывкарец перевёл неизвестным 1,1 миллион рублей. Такая сумма была у него на счету благодаря трём кредитам и денег, взятых в долг у родственников. Теперь молодому фармацевту придётся отдавать долги.