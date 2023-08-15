Минобрнауки просит сообщать о продаже в Коми вейпов детям
- 11:52 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Жителей Коми просят сообщать о продаже электронных сигарет детям. Об этом заявляет Миобрнауки региона.
В последнее время среди подростков стало “модно” курить вейпы. Эти электронные сигареты сказываются на здоровье человека: пагубно влияют на работу лёгких и сердца, а также не исключают никотиновую зависимость. Из-за того, что многие думают о том, что вейпы приносят меньше вреда, чем сигареты, начинают курить их чаще. Это приводит к риску развития заболеваний лёгких.
Чтобы предотвратить распространение электронок среди молодёжи, Минобрнауки просит жителей региона сообщать о незаконной продаже вейпов подросткам. Сообщить о нарушении можно по ссылке.
Напомним, что осенью 2022 года “Про Город сыктывкар” провёл эксперемент и выяснил, в каких вейп-шопах детям продают товар
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