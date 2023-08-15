Минобрнауки просит сообщать о продаже в Коми вейпов детям

Жителей Коми просят сообщать о продаже электронных сигарет детям. Об этом заявляет Миобрнауки региона.

В последнее время среди подростков стало “модно” курить вейпы. Эти электронные сигареты сказываются на здоровье человека: пагубно влияют на работу лёгких и сердца, а также не исключают никотиновую зависимость. Из-за того, что многие думают о том, что вейпы приносят меньше вреда, чем сигареты, начинают курить их чаще. Это приводит к риску развития заболеваний лёгких.