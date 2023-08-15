Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек
- 11:20 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото МЧС России
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале растёт. Найдены тела еще пяти погибших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным МЧС, во время взрыва14 августа в Махачкале погибло 35 человек, 80 человек пострадали и получили травмы различной тяжести. Для медицинской помощи на место аварии прилетел самолёт Ил-76 спасательной службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, в том числе и психологическую. На месте взрыва почти ничего не осталось, образовался котлаван, у соседних зданий повыбивало окна.
Состояние 11 пострадавших объявили тяжёлым. Среди них двое детей. Среди тех, кто стоит на стационарном лечении, насчитывается 13 детей. На территории района, где произошла трагедия, введён режим чрезвычайной ситуации.
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