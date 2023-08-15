Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале растёт. Найдены тела еще пяти погибших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным МЧС, во время взрыва14 августа в Махачкале погибло 35 человек, 80 человек пострадали и получили травмы различной тяжести. Для медицинской помощи на место аварии прилетел самолёт Ил-76 спасательной службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, в том числе и психологическую. На месте взрыва почти ничего не осталось, образовался котлаван, у соседних зданий повыбивало окна.