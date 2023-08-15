Сыктывкарка: "Начальство не дает обещанный отпуск"

Сыктывкарка, которая работает официально в социальном фонде уже шесть месяцев, пожаловалась на то, что ей не дают предусмотренный по трудовому договору отпуск. Журналист “Про Города” узнал, что именно произошло с женщиной и как нужно действовать в такой ситуации.

Сыктывкарка Мария Юрова рассказала, что работает по трудовому договору уже шесть месяцев, но обещанный отпуск ей до сих пор не дали:

“Я работаю в социальном фонде по адресу: улица Кирова, 36, с февраля 2023 года уборщицей. За это лето и весну уже все сотрудницы кроме меня были в отпуске. Меня начальство не отпускает, ссылаясь на то, что работать будет некому. Но когда все отдыхали, я их заменяла, выполняла двойную работу, а меня никто подменить не хочет. Одна женщина вообще отдыхала почти все лето и никого это не смущает”.

Мария объяснила, что после многочисленных просьб ей все-таки предложили отпуск в сентябре: