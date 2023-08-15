Сыктывкарка: "Начальство не дает обещанный отпуск"
- 10:20 15 августа
- 12+
- Екатерина Барандова
Сыктывкарка, которая работает официально в социальном фонде уже шесть месяцев, пожаловалась на то, что ей не дают предусмотренный по трудовому договору отпуск. Журналист “Про Города” узнал, что именно произошло с женщиной и как нужно действовать в такой ситуации.
Сыктывкарка Мария Юрова рассказала, что работает по трудовому договору уже шесть месяцев, но обещанный отпуск ей до сих пор не дали:
“Я работаю в социальном фонде по адресу: улица Кирова, 36, с февраля 2023 года уборщицей. За это лето и весну уже все сотрудницы кроме меня были в отпуске. Меня начальство не отпускает, ссылаясь на то, что работать будет некому. Но когда все отдыхали, я их заменяла, выполняла двойную работу, а меня никто подменить не хочет. Одна женщина вообще отдыхала почти все лето и никого это не смущает”.
Мария объяснила, что после многочисленных просьб ей все-таки предложили отпуск в сентябре:
“После того, как от начальства я уже два раза получила письменный отказ, они мне все-таки предложили отпуск, но в сентябре. А мне нужно было именно летом. Осенью ведь уже будет прохладно и особо никуда не съездишь, не погуляешь. После этого я уже обращалась в трудовую инспекцию, но пока ответа не было. Боюсь, что пока ответят, уже лето пройдет”.
Юрист Сергей Гундерин объяснил, как действовать в такой ситуации:
“В таком случае, во-первых, пишется официальное заявление на отпуск на имя работодатели. Он уже должен дать либо отказ официально, либо подписать заявление об отпуске. Если этого не происходит, то пишется претензия на того работодателя. В претензии необходимо описать все условия: сколько вы работаете, какой отпуск положен, когда он предусмотрен. Нужно указать, что работодатель не выдает положенный отпуск, поэтому вы намерены обратиться с этой жалобой в трудовую инспекцию. Если начальство и на это никак не реагирует, то нужно обратиться в третью инстанцию, то есть в государственную трудовую инспекцию. Необходимо написать заявление, где указаны все обстоятельства ситуации и жалоба на работодателя”.
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