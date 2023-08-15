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Мошенники из Челябинска обокрали семь сыктывкарцев на полтора миллиона рублей

Мошенники из Челябинска обокрали семь сыктывкарцев на полтора миллиона рублейфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жители из Челябинска за сутки обокрали семь жителей Сыктывкара на полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Как поясняется в материалах дела, осужденные специально приехали в столицу Коми, чтобы заработать легкие деньги на мошенничестве. Они выступили курьерами в преступной группировке. Как следует из показаний потерпевших, аферисты звонили им с неизвестного номера и представлялись родственниками. Они уверяли обманутых сыктывкарцев в том, что попали в аварию, и им срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовного наказания. Испуганные потерпевшие, не раздумывая, собирали все свои накопления и передавали в руки курьерам. После чего те через банкомат отправляли денежные средства на указанные "руководителями" счета, а себе за работу оставляли 10% от прибыли.

За сутки жертвами мошенников стали семь сыктывкарцев, а общая сумма ущерба составила полтора миллиона рублей. Кроме того, при задержании у мужчин изъяли 100 тысяч рублей, которые они успели забрать у очередной жертвы.

Суд признал фигурантов виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) (7 преступлений) и в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил им наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

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