Мошенники из Челябинска обокрали семь сыктывкарцев на полтора миллиона рублей

Жители из Челябинска за сутки обокрали семь жителей Сыктывкара на полтора миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.



Как поясняется в материалах дела, осужденные специально приехали в столицу Коми, чтобы заработать легкие деньги на мошенничестве. Они выступили курьерами в преступной группировке. Как следует из показаний потерпевших, аферисты звонили им с неизвестного номера и представлялись родственниками. Они уверяли обманутых сыктывкарцев в том, что попали в аварию, и им срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовного наказания. Испуганные потерпевшие, не раздумывая, собирали все свои накопления и передавали в руки курьерам. После чего те через банкомат отправляли денежные средства на указанные "руководителями" счета, а себе за работу оставляли 10% от прибыли.



За сутки жертвами мошенников стали семь сыктывкарцев, а общая сумма ущерба составила полтора миллиона рублей. Кроме того, при задержании у мужчин изъяли 100 тысяч рублей, которые они успели забрать у очередной жертвы.



Суд признал фигурантов виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) (7 преступлений) и в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил им наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.