Врач рассказала, можно ли пить кофе и чай с молоком

Чай и кофе с молоком пить можно, но в ограниченном количестве. Если за день человек выпьет одну-две чашки такого напитка, никакого вреда здоровью это не принесет. Такую информацию предоставила эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филева.



Молочные продукты содержат большое количество кальция и витамина D, которые необходимы человеку для полноценного функционирования сердца, мышц и костей. Однако в сочетании с кофе или чаем немалая часть полезных свойств молока теряется. Кроме того, при вступлении в реакцию кофеина с казеином образуется плотная и липкая субстанция, которую организму тяжело усвоить. А значит, для получения максимальной пользы от кофе и чая, все же лучше обойтись без добавления молока.



Она также пояснила, что калорийность кофе с молоком в 20 раз выше, чем у этого же напитка без добавок, поскольку молоко содержит в себе немало жиров. Поэтому, если вы все-таки не можете отказать себе в удовольствии и добавляете молоко в чай или кофе, лучше выбирать молочные продукты с пониженной жирностью. Так вы в разы снизите риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также сохраните фигуру в порядке.