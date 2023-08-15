Гороскоп на 15 августа: стрельцы сбегут из дома, а весы ждёт новая любовь

28-29 лунные сутки. Сегодня дает о себе знать близкое Новолуние в знаке Льва. Гороскоп на сегодня говорит, что оно ставит акцент на творчестве, любви, удовольствиях, детях, отдыхе, на событиях в сфере искусства, шоу-бизнеса и рекламы, на призах и выигрышах. Вероятны находки и сюрпризы.

Овнам следует заняться творчеством, хобби или личной жизнью. Родители-овны сделают правильно, если уделят время детям, особенно если общее занятие поспособствует раскрытию творческих сторон вашего ребёнка.



Тельцы сегодня расположены к наведению уюта в доме. Вы можете вложить всю душу, чтобы преобразить свою квартиру. Представители этого знака будут сегодня особенно гостеприимны.



Близнецам звезды советуют отправиться в гости, отложив рутинные занятия на потом. Можно посетить какое-нибудь праздничное мероприятие.



Раки возможно сделают неожиданные покупки, а, может, получат подарок. Не исключены и незапланированные расходы, например, траты на детские "хотелки".



Львам звезды советуют пересмотреть свои вкусы, имидж, и особенно манеру распоряжаться деньгами. Не стоит поддаваться мимолетным соблазнам.



Девы сегодня максимально активны, особенно если в их жизни происходят значимые события: новая любовь или амбициозный проект. При этом внешне они могут сохранять невозмутимый вид и демонстрировать спокойствие.



Весам сегодня следует ждать приятных событий. Это может быть реализация новой творческой идеи, а, может, зарождение ярких романтических отношений.



Скорпионам сегодня придётся побороться за внимание своего окружения: друзей, спонсоров и даже близких людей.



Стрельцам звезды предсказывают хорошее расположение духа. При этом многие будут искать счастье вдали от дома, убегая от рутины и семейных проблем.



Козерогам стоит ограничить себя и не поддаваться на искушения, которые приготовила судьба в этот день. Особенно строго следует себя держать в минуты расточительности.



Водолеям рекомендовано быть на чеку и не поддаваться на чужое очарование. Возможно под дружелюбной маской скрывается коварная личность. Не следует сегодня спешить и с договорённостями. Чем выше ставки в игре, тем важнее повременить с принятием решения.



Сегодня Рыбы будут полностью погружены в какое-то действо. Возможно это будет банальная игра с ребенком, а, может, серьезный проект на работе. При проблемах со здоровьем возможна зацикленность на определенном симптоме или лекарстве