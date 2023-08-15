В Ухте преподавателя поймали на взятке

В Ухте преподавателя осудили за взятку. Об этом рассказали в пресс-службе судов по Коми.



Как следует из материалов дела, в апреле-мае 2022 года преподаватель Индустриального института (среднего профессионального образования) УГТУ неоднократно нарушила закон, а именно оформила документы о прохождении производственной (преддипломной) практики и приняла зачет без фактической его защиты. Кроме того, преподаватель сама подготовила дипломные работы для студентов, доклады и презентации к ним, а также положительный отзыв к работе, плюс предоставила студентам заранее подготовленные вопросы, которые после задала в ходе защиты дипломной работы. Отметим, взяткополучатель сама являлась научным руководителем по дипломным работам, которые писала. Она также подготовила официальные документы, куда внесла ложные сведения относительно студентов и их работ.



Всего женщина успела заработать "на трех студентах" 120 тысяч рублей. Суд оштрафовал преподавателя на 1,2 миллиона рублей, а также запретил ей заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет. Кроме этого, незаконно полученные 120 тысяч рублей суд конфисковал в доход государства.