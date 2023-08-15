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Чиновник из администрации Воркуты заплатит 100 тысяч рублей за прогулы

Чиновник из администрации Воркуты заплатит 100 тысяч рублей за прогулыфото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте работнику одной из муниципальных служб выплачивали заработную плату в период отсутствия его на работе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Как следует из материалов дела, мужчина в 2022-2023 годах систематически нарушал трудовую дисциплину и регулярно не появлялся на рабочем месте. При этом никаких уважительных причин на это не было. При проверке выяснилось, что в табеле о рабочем времени за данный период было указано, якобы сотрудник отработал все положенные часы, что является прямым нарушением закона.

Прокуратура города внесла администрации Воркуты представление об устранении нарушения. Работнику предложили вернуть в бюджет сумму не обоснованно полученной заработной платы в размере около 100 тысяч рублей. Для этого он подписал соответсвующее заявление об удержании заработка.

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