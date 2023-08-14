Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: стритбол, рок-концерты, открытый кинопоказ

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 14 по 20 августа.

Музыкальные мероприятия