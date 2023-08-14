Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: стритбол, рок-концерты, открытый кинопоказ
- 17:43 14 августа
- 12+
- Екатерина Барандова
Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 14 по 20 августа.
Музыкальные мероприятия
Музыкальная программа Игоря Костина
- 18 августа
- Время: 19:00
- Адрес: авторская кофейня “Арабико”, улица Карла Маркса, 231
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Концерт AUDIOPLANE
- 18 августа
- Время: 22:30
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Концерт DIAMOND
- 19 августа
- Время: 22:30
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 300 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Мастер-классы
Мастер-класс “История в деталях”
- 20 августа
- Время: 12:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 50 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “Кашпо для кактуса”
- 15 августа
- Время: 18:00
- Адрес: улица Бабушкина, 19
- Вход — 1500 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Мастер-класс “Создание игрушки из ваты”
- 19 августа
- Время: 12:00
- Адрес: галерея “Пейзажи севера”, улица Коммунистическая, 34
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Выставки
Выставка “Преломление повседневности 8212”
- 14-20 августа
- Время: 8:00-20:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Выставка “Парад миниатюр”
- 14-20 августа
- Время: 11:00-20:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 150 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Выставка “Коды Курчатова”
- 14-20 августа
- Время: 11:00-20:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Открытие выставки “Клюква. Море”
- 18 августа
- Время: 17:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 100 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Спортивные мероприятия
Соревнования по стритболу
- 19 августа
- Время: 18:00
- Адрес: проспект Бумажников, 59, территория “Северной Олимпии”
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Другие мероприятия
Кинопоказ “Кино на траве”
- 19 августа
- Время: 19:00
- Адрес: улица Кирова, 32
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Лекция “Исследование истории своей семьи”
- 19 августа
- Время: 17:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Корабль призраков”, “Свадебная резня”, “Флэш”, “Идеальная ложь”, “Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну” , “Кентавр”, “Сэм: Песочный Эльф” , “Вызов”, “О чем говорят незнакомцы”, “Жанна Дюбарри”, “Баба Яга спасает мир”, “За Палыча”, “Амели”, “Астрал 5: Красная дверь” . Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Домовята. Навстречу приключениям”, ”Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы”, ”Катак. Ледниковый побег”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.
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