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Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: стритбол, рок-концерты, открытый кинопоказ

Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: стритбол, рок-концерты, открытый кинопоказФото "Центр спортивных мероприятий Сыктывкара"

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 14 по 20 августа.

Музыкальные мероприятия

Музыкальная программа Игоря Костина

  • 18 августа
  • Время: 19:00
  • Адрес: авторская кофейня “Арабико”, улица Карла Маркса, 231
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Концерт AUDIOPLANE

  • 18 августа
  • Время: 22:30
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Концерт DIAMOND

  • 19 августа
  • Время: 22:30
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 300 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Мастер-классы

Мастер-класс “История в деталях”

  • 20 августа 
  • Время: 12:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 50 рублей 
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “Кашпо для кактуса”

  • 15 августа
  • Время: 18:00
  • Адрес: улица Бабушкина, 19
  • Вход — 1500 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Мастер-класс “Создание игрушки из ваты”

  • 19 августа 
  • Время: 12:00
  • Адрес: галерея “Пейзажи севера”, улица Коммунистическая, 34
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставки

Выставка “Преломление повседневности 8212”

  • 14-20 августа
  • Время: 8:00-20:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставка “Парад миниатюр”

  • 14-20 августа
  • Время: 11:00-20:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 150 рублей
  • Возрастное ограничение: 0+

Выставка “Коды Курчатова” 

  • 14-20 августа
  • Время: 11:00-20:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 100 рублей 
  • Возрастное ограничение: 0+

Открытие выставки “Клюква. Море”

  • 18 августа
  • Время: 17:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 100 рублей
  • Возрастное ограничение: 0+

Спортивные мероприятия

Соревнования по стритболу

  • 19 августа
  • Время: 18:00
  • Адрес: проспект Бумажников, 59, территория “Северной Олимпии”
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Другие мероприятия

Кинопоказ “Кино на траве”

  • 19 августа
  • Время: 19:00
  • Адрес: улица Кирова, 32
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Лекция “Исследование истории своей семьи”

  • 19 августа
  • Время: 17:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — свободный 
  • Возрастное ограничение: 12+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Корабль призраков”, “Свадебная резня”, “Флэш”, “Идеальная ложь”, “Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну” , “Кентавр”, “Сэм: Песочный Эльф” , “Вызов”, “О чем говорят незнакомцы”, “Жанна Дюбарри”, “Баба Яга спасает мир”, “За Палыча”, “Амели”, “Астрал 5: Красная дверь” . Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Домовята. Навстречу приключениям”, ”Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы”, ”Катак. Ледниковый побег”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.

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