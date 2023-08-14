Психолог Лабковский рассказал, когда стоит заводить детей
- 17:30 14 августа
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- Служба новостей
Известный российский психолог Михаил Лабковский рассказал подписчикам своего телеграм-канала, когда стоит заводить детей. Специалист считает, что главное — это не возраст, а эмоциональная зрелость будущих родителей.
Михаил Лабковский пишет, что врачи считают оптимальным возрастом для родительства — 25 лет. Медики говорят, что именно тогда мужчина и женщина полны сил, здоровы и готовы справиться с трудным делом — воспитанием малыша. Психологи же думают иначе. По их мнению, родителями нужно становиться тогда, когда люди эмоционально созрели для этого.
Психолог утверждает, что ребенок — это полная противоположность взрослых. Его личность буквально распирает от эмоций, а задача родителей — помочь малышу справляться с ними, научить его реагировать на них. Мама и папа должны показать ребенку, как переживать гнев, боль, обиду, грусть, тоску и другие чувства.
Маме и папе придется стать своеобразным контейнером для эмоций своего ребенка. Родители должны позволить малышу выплескивать чувства, а сами они будут их принимать. Некоторые специалисты говорят, что это похоже на обезвреживание мины.
Что рекомендует психолог? Не впадать в ступор, если ребенок кричит, не брать на себя чувство вины за то, что вы не можете контролировать. Важно не стыдить малыша и не осуждать его детское поведение — помните, он далеко не уравновешенный взрослый.
Эмоциональная зрелость, утверждает Лабковский, это когда вам хорошо с собой. Когда вы понимаете свои чувства и можете о себе качественно позаботиться. Если вы уже родители и что-то из этого хромает, то надо в первую очередь заниматься своей головой
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