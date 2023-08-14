Психолог Лабковский рассказал, когда стоит заводить детей

Известный российский психолог Михаил Лабковский рассказал подписчикам своего телеграм-канала, когда стоит заводить детей. Специалист считает, что главное — это не возраст, а эмоциональная зрелость будущих родителей.

Михаил Лабковский пишет, что врачи считают оптимальным возрастом для родительства — 25 лет. Медики говорят, что именно тогда мужчина и женщина полны сил, здоровы и готовы справиться с трудным делом — воспитанием малыша. Психологи же думают иначе. По их мнению, родителями нужно становиться тогда, когда люди эмоционально созрели для этого.