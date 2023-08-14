"Разорвал, как игрушку": в Сыктывкаре пес загрыз насмерть маленькую собаку на глазах детей
- 17:13 14 августа
- 16+
- Екатерина Барандова
12 августа в столице Коми пес охотничьей породы загрыз насмерть маленькую собаку. Все это произошло на глазах прохожих. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло.
Сыктывкарка Ольга Мамаева рассказала, как гуляла во дворе со своей собакой и на них внезапно накинулся свирепый пес:
“12 августа был прекрасный день. Тогда праздновался День Эжвы. Вечером мы с Фунтиком вышли из дома в хорошем настроении, остановились возле Старовского, 38, поговорить с соседями и увидели, как возле подъезда стояла женщина с собакой. Мы стояли примерно за 10 метров от них. Вдруг этот дикий пес в два прыжка кинулся к моему Фунтику, набросился, начал грызть его живот, а потом просто рвал, как игрушку. Хозяйка животного просто стояла и смотрела на это все, а потом ушла обратно в подъезд. Ее пес был без намордника, а поводок очень длинный. Во дворе куча людей и детей, они сразу начали вызывать “скорую”, ветеринаров, но через несколько секунд стало понятно, что Фунтика больше нет с нами. Он погиб почти сразу же”.
Ольга рассказала, что обращалась в полицию, но это не принесло результатов:
“В этот же день я вызвала полицию, они приехали, опросили свидетелей, мы пошли к этой женщине, но ей ничего не сделали и не привлекли к ответственности. А мне сказали, что надеяться не на что, так как ее злобная собака такой породы, которой позволено ходить без намордника. В нашей стране собаку приравнивают к имуществу, поэтому такие случаи остаются без внимания. Видимо власти ждут, когда такое случится с ребенком, чтобы начать что-то предпринимать. После этого я отнесла Фунтика на экспертизу, чтобы с результатом потом обратиться в суд”.
Сыктывкарка рассказала, что злой пес уже набрасывался на собак и людей:
“Этот пес, который загрыз моего питомца, уже нападал на людей и животных. Однажды он накинулся на женщину с собакой на Коммунистической, 73. Хозяйка свирепого животного также не извинилась, просто сказала, что не знает, как так вышло и ушла. Пострадавшего пса, к счастью, удалось вылечить. Также в мае 2022 года это же пес без намордника напал на ветерана возле школы №36. У пенсионера остались укусы на руке и теле, а также порвалась одежда. Хозяйка собаки также свою вину не признавала”.
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