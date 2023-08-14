"Разорвал, как игрушку": в Сыктывкаре пес загрыз насмерть маленькую собаку на глазах детей

12 августа в столице Коми пес охотничьей породы загрыз насмерть маленькую собаку. Все это произошло на глазах прохожих. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все произошло.

Сыктывкарка Ольга Мамаева рассказала, как гуляла во дворе со своей собакой и на них внезапно накинулся свирепый пес:

“12 августа был прекрасный день. Тогда праздновался День Эжвы. Вечером мы с Фунтиком вышли из дома в хорошем настроении, остановились возле Старовского, 38, поговорить с соседями и увидели, как возле подъезда стояла женщина с собакой. Мы стояли примерно за 10 метров от них. Вдруг этот дикий пес в два прыжка кинулся к моему Фунтику, набросился, начал грызть его живот, а потом просто рвал, как игрушку. Хозяйка животного просто стояла и смотрела на это все, а потом ушла обратно в подъезд. Ее пес был без намордника, а поводок очень длинный. Во дворе куча людей и детей, они сразу начали вызывать “скорую”, ветеринаров, но через несколько секунд стало понятно, что Фунтика больше нет с нами. Он погиб почти сразу же”.

Ольга рассказала, что обращалась в полицию, но это не принесло результатов: