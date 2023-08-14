Сыктывкарка предлагает вознаграждение 100 000 рублей нашедшему ее собаку Хасю
- 15:35 14 августа
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- Екатерина Барандова
5 июля жительница столицы Коми потеряла своего любимого питомца — собачку по кличке Хася. Нашедшему животное женщина предлагает вознаграждение в размере 100 000 рублей. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как пропала собака и как идут поиски.
Хозяйка питомца, сыктывкарка Татьяна, рассказала, как Хася потерялась:
“5 июля мы с питомцем гуляли возле “Дома Быта”, в 15:40 она сорвалась с поводка и убежала во дворы. Сейчас о потере собаки знает уже почти весь город — я рассылала информацию во все местные СМИ и паблики. Кажется, уже каждый дворник района знает о Хасе”.
Татьяна рассказала, что не теряет надежды найти своего питомца:
“40 дней. Хася, солнышко, где ты? Хоть лучиком дай знать о себе. Мы все очень ждем тебя, знаю, что ты тоже скучаешь по родному дому, по своей семье, которая тебя ждет. Кошка Пуша кричит в коридоре и не хочет спать одна на вашей общей лежанке. Когда мы приходим с прогулки, она долго смотрит в открытую дверь и не может понять, почему тебя нет. Собачке Лаки не с кем играть на прогулках. Кошка Нюша скучает, но виду не показывает. А я медленно схожу с ума, ведь с момента твоей пропажи жизнь разделилась на до и после. 40 дней тебя нет. 2021 год забрал у меня Асю, твою маму. 2022 год забрал мою маму, забрал, мечты и планы. 2023 год не забирай у меня ничего, пожалуйста. Зайчик мой трусливый, найдись”.
Приметы собаки:
“Девочка маленькая, пугливая, окрас светло-коричневый, лапки и грудь белые, вес всего 5 килограмм”, — поделилась Татьяна.
Нашедшему собаку, хозяйка Хаси предлагает вознаграждение в размере 100 000 рублей.
Если вы хотите помочь в поисках собаки или видели ее недавно, то позвоните по номеру +7 (977) 780-48-79.
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