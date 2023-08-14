Сыктывкарка предлагает вознаграждение 100 000 рублей нашедшему ее собаку Хасю

5 июля жительница столицы Коми потеряла своего любимого питомца — собачку по кличке Хася. Нашедшему животное женщина предлагает вознаграждение в размере 100 000 рублей. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как пропала собака и как идут поиски.

Хозяйка питомца, сыктывкарка Татьяна, рассказала, как Хася потерялась:

“5 июля мы с питомцем гуляли возле “Дома Быта”, в 15:40 она сорвалась с поводка и убежала во дворы. Сейчас о потере собаки знает уже почти весь город — я рассылала информацию во все местные СМИ и паблики. Кажется, уже каждый дворник района знает о Хасе”.

Татьяна рассказала, что не теряет надежды найти своего питомца: