Киберпреступники обокрали жителей Коми на 8 миллионов
- 13:36 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
За минувший день жители Коми лишились больше 8 миллионов рублей. Они стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает МВД по Коми.
Трое сыктывкарцев лишились 4,1 миллион рублей, ответив на звонок с неизвестного номера. Аферисты убедили жителей столицы Коми в том, что кто-то пытается оформить на них кредит, и предложили пресечь эти действия. В результате граждане сообщали конфиденциальные данные своих карт.
В Ухте и Воркуте местные жители лишились денег вкладывая их якобы в акции. Также сообщив данные карт, они потеряли около 4 миллионов рублей.
Напомним, что сыктывкарка перевела больше миллиона за спасение любимого, но оказалось, что её обманули. Женщина познакомилась с мужчиной в интернете и верила, что его взяли в плен.
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