Киберпреступники обокрали жителей Коми на 8 миллионов

За минувший день жители Коми лишились больше 8 миллионов рублей. Они стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает МВД по Коми.

Трое сыктывкарцев лишились 4,1 миллион рублей, ответив на звонок с неизвестного номера. Аферисты убедили жителей столицы Коми в том, что кто-то пытается оформить на них кредит, и предложили пресечь эти действия. В результате граждане сообщали конфиденциальные данные своих карт.