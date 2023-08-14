В Коми спасатели достали собаку из колодца с мазутом

В Воркуте собака упала в колодец с мазутом. Её спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Воркутинские сотрудники МЧС России спасли собаку, упавшую в колодец глубиной пять метров, на дне которого был мазут. Животное не смогло выбраться наружу, огнеборцы 9 спасательной части достали четвероногого, отмыли и напоили водой. Теперь его жизни ничего не угрожает.