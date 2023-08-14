В Коми спасатели достали собаку из колодца с мазутом
- 13:03 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Воркуте собака упала в колодец с мазутом. Её спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
Воркутинские сотрудники МЧС России спасли собаку, упавшую в колодец глубиной пять метров, на дне которого был мазут. Животное не смогло выбраться наружу, огнеборцы 9 спасательной части достали четвероногого, отмыли и напоили водой. Теперь его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что недавно 24 июля спасатели из Ухты помогли домашней собаке. Хозяйка вызвала МЧС, сообщив, что её питомец упал в колодец. Всё это случилось на дачном участке. Мчсники справились со спасением четвероного друга за час. Тогда же в Усинске пса пришлось доставать из-под железобетонной конструкции.
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