"Сын ударил отца ножом, бегали все в крови": жители Коми рассказали про скандальную семью
- 14:39 14 августа
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- Екатерина Барандова
10 августа жительница Усть-Кулома написала в соцсетях, что в одном из домов села родители жестоко обращаются с детьми, используют их как рабочую силу, а сын порезал отца ножом. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как все случилось и что сейчас с этой семьей.
Жительница села анонимно написала в паблик “Подслушано Усть-Кулом” с просьбой помочь детям:
“Пишем сюда, потому что с такими органами как опека говорить бесполезно, может тут прочтут все заинтересованные органы, которые за это несут ответственность. Наблюдаем всей улицей с 7 августа, как на нашей улице происходит поножовщина в семье. Сын пырнул отца, они бегают в крови, рядом ребенок. Девочка взята ими под опеку, она кричит, просит о помощи. Вызвали полицию, сообщили в опеку и все. Тишина — никто не среагировал. А 9 августа опять эта же картина. Мы снова повторили те же действия. Приехала полиция, побеседовали и спокойно уехали. Опека, вам не стыдно, вы спокойно спите?”
В администрация Усть-Куломского района прокомментировали ситуацию:
“Мы в курсе данной ситуации. Все ответственные службы уже задействованы в решении этого вопроса, в том числе органы опеки. Органы опеки выезжали в семью. Ситуация под контролем”.
В пресс-службе МВД по Коми “Про Городу” сообщили, что полицейскими Усть-Куломского района по этому делу сейчас проводится проверка:
“МВД России по Усть-Куломскому району проводится проверка по сообщению о причинении ножевого ранения гражданину 1973 года рождения. По ее результатам будет принято процессуальное решение”.
11 августа в паблике появилась запись о том, что сообщение фельдшера клевета:
“Пишем сюда, потому что в этой группе было напечатано заявление о том, чтобы опека забрала ребенка у пьяных опекунов. Это все ложное обвинение. Родители добросовестные люди. Приемная мать ребенка ведет здоровый образ жизни и за всю свою жизнь ни разу не употребляла спиртные напитки. Приемный отец инвалид и также не пьет. Эту петицию написала районный фельдшер. Она решила от всех опекунских детей избавиться в поселке для того, чтоб ее не тревожила опека и не подавали на нее в суд. Она плохо выполняет свои обязанности и клевещет на добросовестных родителей.Опека среагировала на это заявление и забрала ребенка, тем самым нанесли психологическую травму самому ребенку. Они нарушили лечение, которое проводилось с трех лет для восстановления психики девочки. Сейчас фельдшер угрожает приемному родителю увольнением с работы по непонятным основаниям. Со слов фельдшера, опека сообщила родителям, что ребенок используется как рабочая сила, но это вымысел и клевета. Это нарушение по закону отразилось на психике ребенка”.
Женщина ответила на обвинения:
“Я за свои слова всегда подписываюсь. Не вводите людей в смуту. А вот ваша матушка после уезда опеки меня оскорбляла по телефону последними словами, свидетели есть, я ей не ответила ни словом. Потом я перезвонила и попросила ее извиниться передо мной или я напишу заявление. Удачи”.
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