"Сын ударил отца ножом, бегали все в крови": жители Коми рассказали про скандальную семью

“Пишем сюда, потому что в этой группе было напечатано заявление о том, чтобы опека забрала ребенка у пьяных опекунов. Это все ложное обвинение. Родители добросовестные люди. Приемная мать ребенка ведет здоровый образ жизни и за всю свою жизнь ни разу не употребляла спиртные напитки. Приемный отец инвалид и также не пьет. Эту петицию написала районный фельдшер. Она решила от всех опекунских детей избавиться в поселке для того, чтоб ее не тревожила опека и не подавали на нее в суд. Она плохо выполняет свои обязанности и клевещет на добросовестных родителей.Опека среагировала на это заявление и забрала ребенка, тем самым нанесли психологическую травму самому ребенку. Они нарушили лечение, которое проводилось с трех лет для восстановления психики девочки. Сейчас фельдшер угрожает приемному родителю увольнением с работы по непонятным основаниям. Со слов фельдшера, опека сообщила родителям, что ребенок используется как рабочая сила, но это вымысел и клевета. Это нарушение по закону отразилось на психике ребенка”.