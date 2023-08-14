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Коми ждёт туман и гроза

Коми ждёт туман и грозаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В некоторых районах Коми пройдёт гроза. Но пока в Республике сохраняется тёплая погода. Об этом сообщает ЦГМС региона.

На севере Республики пройдет небольшой дождь, а в некоторых районах будет гроза. Ночью жители северо-востока региона смогут наблюдать туман. Температура до 27°С.

На юге региона местами кратковременный дождь и ветер 3-8 м/с. Ночью температура в некоторых районах может опуститься до 6°С, а днём достичь 30 градусов.

В Сыктывкаре 14 августа осадков не ожидается. Днём +27...+29 градусов, а ночью до +15°С.

Напомним, что в Коми тушили 7 лесных пожаров. Самый большой из них в Усинском районе, он составил 245 гектаров. Помимо пожарных огонь пытаются потушить и добровольцы среди местного населения.

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