Коми ждёт туман и гроза
- 12:27 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В некоторых районах Коми пройдёт гроза. Но пока в Республике сохраняется тёплая погода. Об этом сообщает ЦГМС региона.
На севере Республики пройдет небольшой дождь, а в некоторых районах будет гроза. Ночью жители северо-востока региона смогут наблюдать туман. Температура до 27°С.
На юге региона местами кратковременный дождь и ветер 3-8 м/с. Ночью температура в некоторых районах может опуститься до 6°С, а днём достичь 30 градусов.
В Сыктывкаре 14 августа осадков не ожидается. Днём +27...+29 градусов, а ночью до +15°С.
Напомним, что в Коми тушили 7 лесных пожаров. Самый большой из них в Усинском районе, он составил 245 гектаров. Помимо пожарных огонь пытаются потушить и добровольцы среди местного населения.
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