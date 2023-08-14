Коми ждёт туман и гроза

В некоторых районах Коми пройдёт гроза. Но пока в Республике сохраняется тёплая погода. Об этом сообщает ЦГМС региона.

На севере Республики пройдет небольшой дождь, а в некоторых районах будет гроза. Ночью жители северо-востока региона смогут наблюдать туман. Температура до 27°С.