В Коми мужчина разбил машину и выпал с балкона

В Воркуте мужчина выпал с балкона дома на козырек подъезда. Видео инцидента попало в соцсети. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, в каком состоянии сейчас воркутинец и как все произошло.

Очевидцы запечатлели на видео, как человек, сначала бил острым предметом по машине, которая стояла возле дома, а затем, забрался на балкон и пытался выбить соседнее окно. Потеряв равновесие, мужчина упал на козырек подъезда. Видео смотрите в телеграм-канале.

Как рассказали "Про Городу" в Минздраве по Коми, 6 августа мужчину доставили в наркологию и положили на лечение. Серьезных травм у больного не обнаружили, врачи диагностировали ему алкогольный психоз.

Воркутинцы отметили, что из-за больного соседа им приходится жить в кошмаре: