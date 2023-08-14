В Коми по вине сварщика сгорел многоквартирный дом
- 06:30 14 августа
- 0+
- Татьяна Зубова
В Ухте по вине сварщика сгорел многоквартирный дом. Об этом рассказали в пресс-службе судов по Коми.
Как поясняется в материалах дела, с иском о возмещении ущерба на управляющую компанию, в которой работал горе-специалист, обратился житель Ухты, ранее проживающий в одной из квартир сгоревшего дома. Истец заявил, что в результате пожара он лишился всего имущества в квартире, а общий ущерб превысил 690 тысяч рублей.
Ответчик в свою очередь заявил, что не контролировал работу сварщика. Он сослался на Гражданский кодекс о подряде, который гласит, что контроль за производством работ является его правом. А сам работник обязан был выполнить работу качественно и предоставить результат непосредственно заказчику. Однако согласно договору управления многоквартирным домом организация обязана была назначить уполномоченного, осуществляющего контроль качества услуг и работ, в том числе при их производстве и приемке. Потому именно управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный жильцам в результате ее действия или бездействия.
Суд признал виновным сварщика в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба). Также установлено, что управляющая организация оказала услуги ненадлежащего качества, по причине чего полностью уничтожено имущество истца. Суд взыскал с ответчика в пользу истца 400 тысяч рублей, плюс штраф 200 тысяч рублей за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя, а также судебные расходы 43 200 рублей. Решение не обжаловано и уже вступило в законную силу.
...