В Коми по вине сварщика сгорел многоквартирный дом

В Ухте по вине сварщика сгорел многоквартирный дом. Об этом рассказали в пресс-службе судов по Коми.

Как поясняется в материалах дела, с иском о возмещении ущерба на управляющую компанию, в которой работал горе-специалист, обратился житель Ухты, ранее проживающий в одной из квартир сгоревшего дома. Истец заявил, что в результате пожара он лишился всего имущества в квартире, а общий ущерб превысил 690 тысяч рублей.